Sisu divulga aprovados e abre lista de espera para o 2º semestre

De acordo com o MEC, o candidato poderá manifestar interesse na lista de espera em apenas um dos cursos para o qual optou por concorrer em sua inscrição no Sisu. A convocação por meio da lista de espera será a partir de 10 de julho, pelo Portal Único de Acesso.

Foi aberto também o período de inscrições para a lista de espera do Sisu, para o segundo semestre de 2023. Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular podem manifestar interesse em participar da lista de espera, até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 4 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Sisu.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (27), a lista de aprovados para o 2º semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023. O resultado pode ser conferido no site https://sisualuno.mec.gov.br/

