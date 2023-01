Sister conta ter sintoma inusitado, que ela define como 'síndrome de exclusividade'

Mais cedo, a sister ganhou uma cantada no queridômetro: "Deus me perdoe, mas uma varoa dessas eu faço jejum todo dia."

Segundo a sister da Pipoca, ela não gosta de ficar com homens conhecidos por ficarem com muitas mulheres.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na expectativa para a primeira festa do BBB 23 (Globo), alguns brothers foram descansar no quarto. Divididos nas camas, relacionamento foi o tema central da conversa.

