Saiba a verdade sobre o reaparecimento da irmã do lutador Vitor Belfort

A notícia de que Priscilla Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, teria sido encontrada causou um reboliço na internet e na família da jovem. Por isso, a mãe dela, Jovita Belford usou o Instagram para esclarecer a história e desmentir a informação.

No depoimento, Jovita explica que uma pessoa de Cotia, na Grande São Paulo, teria encontrado uma mulher muito parecida com Priscila. Ela estava perdida e não lembrava quem era.

Na tentativa de ajudá-la a encontrar a família a foto foi compartilhada nas redes sociais e logo foi associada à Priscilla. Contudo, uma análise minuciosa revelou algumas diferença entre as duas, incluindo a idade aparentada.

Eu e minha família conversamos, analisamos e temos, infelizmente, a certeza de que não é a Priscila. Até porque, hoje Priscila tem 45 anos indo para 46 anos e a moça não tem esta idade. Mas deve ser de outra família que está a procura dela”, esclareceu.

Jovita lembra que essa não é a primeira vez que Priscilla é confundida com outras pessoas. A irmã de Vitor desapareceu em 2004, no Rio de Janeiro. Ela foi sequestrada quando saia do trabalho, mas a polícia nunca conseguiu desvendar o paradeiro dela. Um homem chegou a ser preso na época sob a suspeita de ter assassinado a moça, mas as provas não foram suficientes. Para a família ficou a angústia de nunca saber de fato o que houve e a esperança de que um dia tudo possa ser revelado.