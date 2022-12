Restaurante do Coco Bambu explode e deixa funcionário gravemente ferido

Uma mega explosão destruiu um restaurante do grupo Coco Bambu e deixou um vigilante gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (21), na cidade de Teresina, no Piauí. O homem sofreu queimaduras de terceiro grau e está internado no Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu por volta das 6h30 e além de destruir o Vasto Restaurante, também atingiu vários imóveis vizinhos na rua professor Joca Vieira, no bairro de Fátima, Zona Leste da capital.

Moradores relataram que acordaram com o barulho da explosão e com o tremor intenso que danificou as estruturas das casas. Ao saírem para ver o que estava acontecendo, encontraram um cenário de guerra onde fica o restaurante.

Até o momento ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas o cheiro de gás era forte no local e focos de fogo foram apagados durante toda a manhã.

A área foi isolada, mas não corre novos riscos de explosões. O vigilante segue internado e segundo os médicos, as queimaduras foram extensas. Apesar do homem não correr risco de morte, o quadro dele é extremamente delicado e as próximas horas serão determinantes para que não haja nenhuma complicação no quadro dele.