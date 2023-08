Promotor de Justiça é baleado em emboscada ao chegar em casa

Um promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi alvo de um atentado a tiros, na noite desta quinta-feira (17), durante uma emboscada ao chegar em casa de carro, na cidade de Teutônia, situada a 108 quilômetros de Porto Alegre.

Segundo a Folha de São Paulo, o promotor Jair João Franz, que havia participado de uma partida de futebol, estava retornando para casa quando, ao abrir o portão, foi surpreendido por um indivíduo armado emergindo de uma área de mata próxima, que efetuou vários disparos. Na tentativa de escapar dos tiros, Franz acelerou o veículo e conseguiu entrar em sua residência, conforme relatado pelo delegado José Romaci Reis.

O agressor, no entanto, prosseguiu com os disparos e um dos tiros atingiu o promotor no abdômen. O delegado informou que Franz foi internado em um hospital na cidade de Estrela, mas já se encontra em casa, fora de perigo.

O suspeito conseguiu escapar do local e agora está sendo procurado pela polícia, que está investigando as motivações por trás do crime.

O CNPG (Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União) emitiu uma nota repudiando o que chamou de "atentado" contra o promotor, considerando-o um ataque ao Estado Democrático de Direito e às instituições republicanas. O Conselho enfatizou que o Ministério Público brasileiro continuará firme no combate à criminalidade organizada e não será intimidado.

O MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) divulgou um comunicado informando que todas as forças de segurança do estado estão mobilizadas e acompanhando o caso, embora a motivação do crime ainda não esteja esclarecida. A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul destacou que um ataque contra um membro do MPRS é um ataque contra todo o estado e contra o Estado de Direito. Ela reiterou que a resposta das forças de segurança será enérgica e que todas as autoridades estão empenhadas em esclarecer o incidente rapidamente.