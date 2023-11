PM é morto com tiro na cabeça por marido que havia acabado atirar na esposa

Ele estava hospedado em uma casa com outros policiais da mesma operação. O imóvel fica bem ao lado da residência onde Eduardo atirou na esposa. No momento em que baleou Edmar, Eduardo tentava fugir da cena do crime.

A esposa dele está internada em estado grave. Edmar era policial em Alagoas, mas estava no Rio para reforçar uma operação da Força Nacional no estado.

O policial militar, Edmar Felipe Alves dos Santos, 36, foi morto com um tiro na cabeça na noite dessa terça-feira (28), ao tentar impedir uma tentativa de feminicídio na Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.