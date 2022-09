Neta de Gretchen, Bia Miranda é confirmada no paiol de 'A Fazenda 2022'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após divulgar os seis primeiros participantes do reality show "A Fazenda 2022", a produção do programa anunciou o primeiro nome do paiol: Bia Miranda, neta de Gretchen.

Bia tem 18 anos e ficará confinada numa casa à parte para disputar a 21ª vaga do reality rural com outros três possíveis participantes.

No mês passado, Bia Miranda protagonizou uma briga familiar. Ela se desentendeu com a mãe, Jenny Miranda, após ficar com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador (40).

A menina confirmou que se relacionou com o ex-jogador no Instagram. "Eu quis ficar com ele e ninguém tem que se intrometer nisso, me sustento sozinha, minha mãe sabia sim desde o começo e brigou comigo, porque quem quis ficar com ele pra ter fama e dinheiro era ela, porque ela já está desesperada pra ter isso", afirmou.

Jenny disse estar sofrendo com a história. "Está muito difícil tudo isso, essa situação armada, esse show todo. Quem me acompanha sabe que sofro depressão há anos, tem relatos aqui. Estou sofrendo com tudo de novo. Meu psicológico está abalado, estou a base de remédios", desabafou.

A filha de Gretchen, conforme relata, teve de voltar a se medicar para lidar com crises de ansiedade e espera que a novela chegue ao fim em breve,

"A verdade sempre vem à tona, não demora muito tempo e aí todo mundo vai saber quem está mentindo nessa história. Peço que Deus me dê forças até lá", afirmou.