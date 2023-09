Mulher é arremessada em parque após balanço se soltar de brinquedo; vídeo

Mulher é arremessada em parque após balanço se soltar de brinquedo pic.twitter.com/i1i62qJ4oO — Babilônia (@babiloniaam) September 22, 2023

Uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente no parque de diversões Mirabilandia, localizado em Olinda, na região metropolitana do Recife, na tarde de sexta-feira (22). O incidente ocorreu quando a cadeira em que ela estava se soltou de um brinquedo chamado "Wave Swinger", que girava em alta velocidade.

De acordo com o G1 Pernambuco, o "Wave Swinger" possui várias cadeiras penduradas por correntes em uma estrutura giratória que pode atingir até 12 metros de altura, simulando o movimento de uma onda. Apesar do acidente, o parque continuou funcionando.

Testemunhas relataram que a mulher sofreu sangramento na cabeça e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Além dela, um homem de 29 anos também foi atendido no Hospital da Restauração na mesma sexta-feira após ser ferido por uma linha de cerol. Ele estava em estado grave e passou por procedimento cirúrgico.

A Polícia Militar também foi acionada, mas, quando chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida.

O Mirabilandia informou que suspendeu "preventivamente" as operações do "Wave Swinger" para realizar uma "revisão completa" do equipamento, que passa por manutenções periódicas. A vítima recebeu atendimento imediato da equipe de brigadistas do parque e foi encaminhada ao hospital com todo o suporte necessário. As causas do acidente estão sendo investigadas por uma equipe técnica, e o parque está à disposição das autoridades para fornecer qualquer esclarecimento necessário.