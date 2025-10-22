   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Iphan abre consulta pública para tornar ofício de Tacacazeira Patrimônio Cultural do Brasil

Por Portal Do Holanda

22/10/2025 20h13 — em
Brasil


Foto: Gerada com IA

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) abriu, na segunda-feira (22), consulta pública para que a sociedade possa se manifestar sobre a proposta de registro do Ofício de Tacacazeira como Patrimônio Cultural do Brasil. A partir de hoje e até o dia 19 de novembro de 2025, qualquer pessoa pode enviar sua opinião, sugestões ou informações sobre esse tradicional saber amazônico.

As manifestações podem ser enviadas por e-mail para [email protected], por correspondência para o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural no endereço SEPS 702/902, Centro Empresarial Brasília 50, Bloco B, Torre Iphan, 5º Andar, Brasília-DF, CEP 70390-135, ou através do Protocolo Digital do Iphan disponível no site oficial do instituto. Após o encerramento do prazo, todas as contribuições recebidas serão analisadas pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão máximo de decisão do Iphan para o reconhecimento de bens culturais brasileiros.

A consulta pública representa uma oportunidade para que a população, especialmente quem vive, pratica ou conhece de perto essa tradição, possa contribuir com informações, relatos e opiniões sobre o ofício das tacacazeiras, garantindo que o processo de reconhecimento passe pelas mãos da comunidade detentora que resiste ao tempo e continua alimentando os nortistas na região amazônica.

Ofício de Tacacazeira - O pedido de registro do Ofício de Tacacazeiras começou em 2010, quando o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) solicitou a inclusão no Livro dos Saberes, como parte de um trabalho maior de documentação das celebrações e saberes relacionados à mandioca no Pará, que já havia sido incluído no Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) em 2006. Em 2024, o processo ganhou novo impulso com o início da pesquisa e construção do dossiê, realizado em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), aproximando ainda mais o reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil.

Bastidores da Política - Governo tem projeto ruim para combater as facções Bastidores da Política
Governo tem projeto ruim para combater as facções

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Agência Brasil

22/10/2025

SUS expande radioterapia com novo pacote de ações para pacientes com câncer

Foto ilustrativa: Pixabay

22/10/2025

Brasil registra décima morte por intoxicação por metanol

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

22/10/2025

Fachin autoriza Fux a mudar para a 2ª Turma do STF

Foto: Pixabay

22/10/2025

PL Antifacção prevê penas mais duras e combate à descapitalização do crime organizado

Foto: Pixabay

22/10/2025

Fiscalização da Anvisa localiza lotes falsificados de medicamentos para câncer

Foto: Frame TV Brasil

22/10/2025

Fazendas ilegais de gado devastam áreas protegidas na Amazônia

Deputado se mudou para os EUA e não comparece às sessões desde o início do ano. Foto: Reprodução/Instagram

22/10/2025

Conselho de Ética arquiva processo de cassação de Eduardo Bolsonaro por 11 votos a 7

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

22/10/2025

Senado aprova gratuidade para bagagem de mão em voos

Axia Energia é o novo nome da Eletrobras. — Foto: Divulgação/Axia Energia

22/10/2025

Eletrobras muda de nome e passa a se chamar Axia Energia

Foto: Reprodução Instagram

22/10/2025

Influencer é alvo de operação contra tráfico interestadual de drogas na Bahia

Bolsonaro foi condenado a 27 anos - Foto: Fellipe Sampaio /STF

22/10/2025

STF publica acórdão e abre prazo para recurso da defesa de Bolsonaro

Câmara - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

22/10/2025

Câmara aumenta penas para crimes como extorsão e escudo humano

Foto: Reprodução/TV Globo

21/10/2025

STJ decreta prisão preventiva de ex-auditor que forjou própria morte

Foto: Pixabay

21/10/2025

Enxame de abelhas ataca 14 crianças durante recreio em escola

Foto: Reprodução

21/10/2025

Concurso 2930: Mega-Sena sorteia mais de R$ 74 milhões

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

21/10/2025

Idosos intoxicados por ‘falsa couve’ recebem alta em MG; uma vítima morreu

Foto: Reprodução

21/10/2025

Petrobras começa perfuração da Foz do Amazonas

Foto: Rosinei Coutinho/ST

21/10/2025

STF forma maioria para condenar réus de 'núcleo das fake news' da trama golpista

Foto: Gustavo Moreno/STF

21/10/2025

Fux vota para absolver 7 réus da trama golpista e pede para deixar 1ª turma do STF

Foto: Reprodução

21/10/2025

Motociclista morre em colisão com vaca e animal é esquartejado vivo na rua

Foto: Divulgação/STF

21/10/2025

Moraes e Zanin votam para condenar 7 réus do 'núcleo 4' da trama golpista

Foto: Divulgação

21/10/2025

MTE resgata 36 trabalhadores bolivianos escravizados em São Paulo

21/10/2025

Pai de aluna dá socos em professor e é contido pela própria filha no DF; vídeo

Lula e Trump já se comunicaram em outro evento - Foto: Reprodução ONU

21/10/2025

Presidente Lula viaja à Ásia para cúpula e pode se reunir com Trump

Resgate do cachorro - Foto: Reprodução/WhatsApp

21/10/2025

Explosão: Cachorro sobrevive por 36 horas sob escombros de casas em Olinda

Bagagem de até 10 kg era isenta - Foto: Freepik

21/10/2025

Câmara vota urgência de projeto que proíbe cobrança por bagagem de mão

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

20/10/2025

STF retoma nesta terça julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado

Foto: Divulgação

20/10/2025

Mega-Sena: Concurso desta terça-feira tem prêmio de R$ 76 milhões

Foto: Reprodução

20/10/2025

Carcaça de animal incomum intriga banhistas em Maresias


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!