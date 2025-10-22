   Compartilhe este texto
Nilton Lins

SUS expande radioterapia com novo pacote de ações para pacientes com câncer

Por Portal Do Holanda

22/10/2025 20h13 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira, um conjunto robusto de medidas em Brasília para modernizar e expandir significativamente os serviços de radioterapia oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), visando aprimorar o cuidado aos pacientes com câncer.

As ações, apresentadas em coletiva de imprensa pelo ministro Alexandre Padilha, focam em reduzir as barreiras de acesso e otimizar o financiamento e a aquisição de insumos, buscando colocar a radioterapia "em outro patamar, em relação ao cuidado ao paciente com câncer", conforme destacou o ministro.

Auxílio a Pacientes e Centralização de Medicamentos

Um dos destaques é a criação de um auxílio financeiro para cobrir despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem. O benefício visa mitigar o impacto do fato de que quase 40% dos pacientes oncológicos do SUS precisam se deslocar, em média, 145 quilômetros para realizar o tratamento, essencial em 60% dos casos de câncer. O novo auxílio garantirá R$ 150 para transporte e mais R$ 150 por dia para custeio de alimentação e hospedagem do paciente e seu acompanhante.

Simultaneamente, o Ministério da Saúde publicou uma portaria no Diário Oficial da União para centralizar a aquisição de medicamentos oncológicos de alto custo. A União assume a responsabilidade pela compra, com foco em novas tecnologias, esperando reduzir os preços em até 60% por meio de negociações de escala nacional. Essa nova política também prevê o ressarcimento de 80% dos valores judicializados a estados e municípios durante o período de transição.

Incentivo financeiro para mais atendimentos

Uma mudança crucial está no modelo de financiamento dos serviços de radioterapia. O Ministério vai repassar R$ 156 milhões anuais em um novo mecanismo de estímulo financeiro que premia o aumento da produtividade. As unidades que atenderem mais pacientes por acelerador linear receberão um acréscimo progressivo por procedimento:

10% a mais para unidades que atenderem de 40 a 50 novos pacientes.

20% de acréscimo para 50 a 60 novos pacientes.

30% para mais de 60 novos pacientes.

"Essa é uma nova lógica para estimular que essa capacidade ociosa possa atender mais e, com isso, reduzir o tempo de espera de quem está aguardando o tratamento", explicou Padilha, ressaltando que o novo formato de remuneração, por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), não competirá com os recursos gerais de média e alta complexidade, diferenciando a radioterapia da quimioterapia.

Mobilização do Setor Privado

As ações integram o programa "Agora Tem Especialistas", lançado em maio com foco na redução da espera por atendimentos especializados. Além disso, o governo busca engajar a rede privada, oferecendo condições especiais de financiamento para aquisição de equipamentos de radioterapia em troca da garantia de que o setor privado destine, no mínimo, 30% de sua capacidade instalada ao SUS por pelo menos três anos.

O ministro Padilha defendeu a medida: "Não tem como você consolidar uma rede pública sem atrair a estrutura privada que existe no Brasil, hoje, de tratamento ao câncer. Porque os equipamentos e boa parte dos profissionais estão concentrados nessa estrutura privada".

Durante o evento, Padilha também assinou portarias que estabelecem as novas regras para os serviços de radioterapia e para a Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (Apac).

Bastidores da Política - Governo tem projeto ruim para combater as facções Bastidores da Política
Governo tem projeto ruim para combater as facções

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Gerada com IA

22/10/2025

Iphan abre consulta pública para tornar ofício de Tacacazeira Patrimônio Cultural do Brasil

Foto ilustrativa: Pixabay

22/10/2025

Brasil registra décima morte por intoxicação por metanol

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

22/10/2025

Fachin autoriza Fux a mudar para a 2ª Turma do STF

Foto: Pixabay

22/10/2025

PL Antifacção prevê penas mais duras e combate à descapitalização do crime organizado

Foto: Pixabay

22/10/2025

Fiscalização da Anvisa localiza lotes falsificados de medicamentos para câncer

Foto: Frame TV Brasil

22/10/2025

Fazendas ilegais de gado devastam áreas protegidas na Amazônia

Deputado se mudou para os EUA e não comparece às sessões desde o início do ano. Foto: Reprodução/Instagram

22/10/2025

Conselho de Ética arquiva processo de cassação de Eduardo Bolsonaro por 11 votos a 7

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

22/10/2025

Senado aprova gratuidade para bagagem de mão em voos

Axia Energia é o novo nome da Eletrobras. — Foto: Divulgação/Axia Energia

22/10/2025

Eletrobras muda de nome e passa a se chamar Axia Energia

Foto: Reprodução Instagram

22/10/2025

Influencer é alvo de operação contra tráfico interestadual de drogas na Bahia

Bolsonaro foi condenado a 27 anos - Foto: Fellipe Sampaio /STF

22/10/2025

STF publica acórdão e abre prazo para recurso da defesa de Bolsonaro

Câmara - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

22/10/2025

Câmara aumenta penas para crimes como extorsão e escudo humano

Foto: Reprodução/TV Globo

21/10/2025

STJ decreta prisão preventiva de ex-auditor que forjou própria morte

Foto: Pixabay

21/10/2025

Enxame de abelhas ataca 14 crianças durante recreio em escola

Foto: Reprodução

21/10/2025

Concurso 2930: Mega-Sena sorteia mais de R$ 74 milhões

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

21/10/2025

Idosos intoxicados por ‘falsa couve’ recebem alta em MG; uma vítima morreu

Foto: Reprodução

21/10/2025

Petrobras começa perfuração da Foz do Amazonas

Foto: Rosinei Coutinho/ST

21/10/2025

STF forma maioria para condenar réus de 'núcleo das fake news' da trama golpista

Foto: Gustavo Moreno/STF

21/10/2025

Fux vota para absolver 7 réus da trama golpista e pede para deixar 1ª turma do STF

Foto: Reprodução

21/10/2025

Motociclista morre em colisão com vaca e animal é esquartejado vivo na rua

Foto: Divulgação/STF

21/10/2025

Moraes e Zanin votam para condenar 7 réus do 'núcleo 4' da trama golpista

Foto: Divulgação

21/10/2025

MTE resgata 36 trabalhadores bolivianos escravizados em São Paulo

21/10/2025

Pai de aluna dá socos em professor e é contido pela própria filha no DF; vídeo

Lula e Trump já se comunicaram em outro evento - Foto: Reprodução ONU

21/10/2025

Presidente Lula viaja à Ásia para cúpula e pode se reunir com Trump

Resgate do cachorro - Foto: Reprodução/WhatsApp

21/10/2025

Explosão: Cachorro sobrevive por 36 horas sob escombros de casas em Olinda

Bagagem de até 10 kg era isenta - Foto: Freepik

21/10/2025

Câmara vota urgência de projeto que proíbe cobrança por bagagem de mão

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

20/10/2025

STF retoma nesta terça julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado

Foto: Divulgação

20/10/2025

Mega-Sena: Concurso desta terça-feira tem prêmio de R$ 76 milhões

Foto: Reprodução

20/10/2025

Carcaça de animal incomum intriga banhistas em Maresias


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!