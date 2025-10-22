Willian José marca, Bahia vence Internacional e cola no G4





O Bahia segue firme na luta por uma vaga na Libertadores de 2026. Em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, o Tricolor derrotou o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, com gol de Willian José. O resultado aproximou o Esquadrão do G4 e aumentou a pressão sobre o Colorado, que continua ameaçado pela zona de rebaixamento.

Com o triunfo, o Bahia chegou a 49 pontos, reduzindo a diferença para os primeiros colocados. Já o Internacional permanece em 14º lugar, com 35 pontos, apenas quatro acima do Z4.

O próximo compromisso do time baiano será no sábado (25), às 21h30, diante do São Paulo, no Morumbis. O Colorado volta a campo no mesmo dia, às 17h30, contra o Fluminense, no Maracanã.