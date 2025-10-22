Técnico do Chelsea se diz 'sortudo' por treinar Estêvão e cita humildade





(UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão tem conquistado cada vez mais espaço no Chelsea e foi elogiado pelo técnico Enzo Maresca após marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (22).

Eu me sinto sortudo de ser técnico dele. Ele é animador, nós podemos aproveitar. Os fãs pagam o ingresso para ver jogadores como Palmer e Estêvão. É bom ter esse tipo de jogadores.Enzo Maresca, técnico do Chelsea

O QUE ACONTECEU

Além de ter marcado seu primeiro gol na Champions, Estêvão também foi titular pela primeira vez. O Chelsea goleou o Ajax por 5 a 1.

Ainda em adaptação no futebol inglês, Estêvão tem se destacado também fora de campo. O técnico do Chelsea acredita que a baixa idade do ex-Palmeiras não será um problema em sua evolução.

Com jogadores jovens, você se preocupa porque, às vezes, eles jogam um ou dois jogos, marcam gol e pensam que já são de alto nível. Mas nós não temos esse tipo de preocupação com o Estêvão. Ele é muito humilde, educado e tem a família por perto.Enzo Maresca

O gol de Estêvão foi o quarto do Chelsea na goleada, marcado de pênalti. No lance, o capitão Enzo Fernández pegou a bola para bater, mas deu para o jovem de 18 anos cobrar.

Não esperava (que Enzo fosse dar a bola), porque ele tinha feito o primeiro gol e pensei que ele ia querer fazer outro. Eu olhei para ele, e ele me deu a bola, fiquei muito feliz. Isso reflete muito o nosso grupo, muito unido e batalhador.Estêvão, à TNT Sports