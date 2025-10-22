   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Estêvão revela insônia durante o dia e vê gol como 'sonho realizado'

Por Folha de São Paulo

22/10/2025
Esportes



(UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão realizou mais um de seus sonhos no futebol nesta quarta-feira, ao marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões, na goleada do Chelsea contra o Ajax.

"Quero agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Fico muito feliz com esse primeiro gol na Champions, não tem como descrever outra coisa. Eu sonhei muito com esse momento e, graças a Deus, chegou. Me sinto muito realizado", disse Estêvão à TNT Sports.

INSÔNIA PELA TITULARIDADE

Além do primeiro gol, Estêvão também foi titular pela primeira vez na Liga dos Campeões, algo que o deixou ansioso desde que soube da notícia.

"Fiquei sabendo hoje de manhã, que teve reunião. Eu nem dormi de tarde, costumo dormir de tarde para vir bem para o jogo, mas a ansiedade bateu e não consegui nem dormir. Muito feliz por estar jogando no Chelsea, tendo oportunidades e saber que o treinador confia em mim", falou o jogador.

O primeiro gol do camisa 41 na Champions saiu de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo. Àquela altura, o Chelsea já vencia por 3 a 1. Estêvão bateu no canto superior direito do goleiro.

O jovem de 18 anos, no entanto, se surpreendeu quando o capitão Enzo Fernández foi até sua direção e o deu a bola para cobrar a penalidade. Enzo é o batedor do Chelsea quando Cole Palmer não está presente e já havia feito o terceiro gol da marca da cal.

"Não esperava (que Enzo fosse dar a bola), porque ele tinha feito o primeiro gol e pensei que ele ia querer fazer outro. Eu olhei para ele, e ele me deu a bola, fiquei muito feliz. Isso reflete muito o nosso grupo, muito unido e batalhador", disse Estêvão.

