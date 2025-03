Escolha do Monstro termina em briga generalizada na casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escolha de Vitória Strada para cumprir o castigo do Monstro nesta sexta-feira (28) terminou mal no BBB 25.

Após João Pedro vencer a prova do anjo e nomear a atriz para cumprir o castigo, ela respondeu : "Tudo bem se você não aguenta o rojão, eu aguento o rojão".

A conversa começou a ficar acalorada entre Vitória e João Pedro. João Gabriel, então, entrou na briga para defender o irmão. Vinícius e Guilherme se indignaram com a forma como os gêmeos estavam falando com Vitória e entraram na discussão também.

Guilherme chamou a atenção de Maike para o debate, perguntando se o líder acha correto a maneira como os gêmeos falam com os colegas. Os brothers começaram a falar ao mesmo tempo e subir os tons de voz.

Guilherme, então, falou para Vinícius: "Você não é pai de ninguém, não". João Gabriel retrucou: "Eu não vim procurar pai não, meu chapa. Eu tenho meu pai lá fora!"

Vinícius acusou João Gabriel de ter gritado com Aline. "Gritar com uma mulher é falta de respeito. Se coloque no seu lugar e seja homem, rapaz!", bronqueou o baiano.

"João, eu sempre te tratei com muito respeito. Isso é inadmissível", continuou Vinícius. João Gabriel justificou que tinha um embate com Aline. "Eu sei. Mas você quer justificar um erro com outro, você acha isso certo? Todo mundo aqui já errou", respondeu Vinícius.

A discussão seguiu acalorada na casa até o início da noite desta sexta.