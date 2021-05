Ernesto fala de participação de Bolsonaro em negociações pela cloroquina

“Naquele momento, em março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da Covid, não só no Brasil. Havia notícias sobre isso de vários lugares do mundo. Houve uma grande corrida aos insumos da hidroxicloroquina e baixou precipitadamente o estoque de cloroquina fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde no Brasil”, explicou.

Ele contou ainda que a importação 'já estava contratada', mas que a Índia 'havia bloqueado as exportações'. Araújo também confirmou a presença do presidente Jair Bolsonaro.

