Ernesto Araújo diz que sua demissão não teve relação com vacinas

"As orientações surgiram em diferentes momentos. As orientações que o Itamaraty recebeu vieram do Ministério da Saúde. Não tenho conhecimento de um plano único para enfrentamento da pandemia", afirmou o ex-chanceler.

O ex-ministro foi questionado se o governo havia definido uma política internacional para lidar com as questões da pandemia.

Araújo também afirmou que se reunia com frequência com o presidente Jair Bolsonaro.

"Certamente não à questão de vacinas. O presidente manifestou que surgiram dificuldades com relacionamento com Senado", disse.

