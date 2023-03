Dania Mendez, participante de reality do México, é confirmada no 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dania Mendez foi confirmada no BBB 23 (Globo). A participante do reality show mexicano La Casa de los Famosos, irá participar da edição brasileira nos próximos dias.

A influenciadora tem quase três milhões de seguidores no Instagram, e ficou conhecida por participação em outro reality, o 'Acapulco Shore' da MTV. No programa, a morena não fugiu da briga e uma cena dela jogando uma garrafa de água em uma outra participante viralizou no Twitter.

Conheça Dania Méndez

Dania começou a bombar no TikTok em 2020, e hoje passou de quatro milhões de seguidores na plataforma. Dania também é apresentadora do programa 'Los 40 MX', que aparece em rádios e nas redes sociais.

Além disso, ela já apareceu no clipe de 'Más de la Una', de Maluma.

A participante ficará no Brasil por uma semana, enquanto Key Alves, última eliminada do Big Brother Brasil 23, ficará no México.