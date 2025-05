Corpo resgatado no Rio pode ser de arquiteto que sumiu após show de Lady Gaga

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou, na manhã deste sábado (10), o resgate do corpo de um homem que boiava no mar nas proximidades das Ilhas Cagarras, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Embora a identificação oficial dependa dos exames do Instituto Médico Legal (IML), as características físicas da vítima levantam a suspeita de que possa ser Igor Souza da Costa, de 26 anos, o turista e arquiteto goiano que desapareceu após entrar no mar da Praia de Ipanema.

Igor, que atuava como arquiteto, estava no Rio de Janeiro com seu namorado, Wesley Oliveira, para assistir ao show da cantora Lady Gaga, realizado no último sábado na Praia de Copacabana. A viagem, planejada pelo casal desde janeiro, quando surgiram os primeiros rumores sobre a apresentação da artista, tinha o retorno para Goiás agendado para a noite de domingo.

Na tarde que antecedeu o voo de volta, Igor e Wesley decidiram aproveitar o dia na Praia de Ipanema. Em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, Igor desapareceu no mar. Wesley chegou a comunicar o desaparecimento a um guarda-vida, porém, omitiu a informação de que o companheiro havia entrado na água.

A semelhança física entre o corpo encontrado e Igor Souza da Costa intensifica a angústia dos familiares e amigos, que aguardam a confirmação oficial das autoridades.