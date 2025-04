Começa festa com Dennis no BBB 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dennis DJ anima a festa do BBB 25 neste sábado (5). A menos de um mês para o fim do reality, os finalistas curtem show do veterano, ao som dos seus maiores hits.

"Não posso deixar de tocar meu hit com a Luísa Sonza, 'Motinha 2.0', e as principais músicas da minha carreira, que com certeza não vão deixar ninguém parado", disse Dennis antes da apresentação.

Depois que o artista deixar o palco, os participantes poderão subir à mesa do DJ e usá-la como camarote. No ambiente da festa, algumas brincadeiras vão animar mais a noite dos brothers.