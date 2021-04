Bolsonaro posa com ‘CPF cancelado’ e Brasil se aproxima dos 400 mil mortos

O presidente da República, Jair Bolsonaro, causou polêmica ao posar sorridente com a placa de “CPF cancelado'' ao lado do apresentador Sikêra Jr. e parte de seus ministros, durante sua passagem por Manaus.

A expressão “CPF cancelado” é usada para se referir a uma pessoa que foi morta, logo, terá seu Cadastro de Pessoa Física cancelado.

A foto do momento viralizou nas redes sociais, com termos referentes ao assunto entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Parte dos internautas se revoltou com a postura do presidente no momento em que o Brasil se aproxima da trágica marca de 400 mil vítimas da pandemia da Covid-19.