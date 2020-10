Adolescente planeja mais de 40 cirurgias para se transformar no Ken Humano

O adolescente Felipe Máximo de Oliveira revelou que planeja fazer 42 cirurgias para ficar igual o boneco Ken. Ele, que é conhecido como Ken do Brasil, diariamente se produz inspirado no personagem.

Em entrevista ao G1, o adolescente disse que gasta o dinheiro vindo do trabalho com jardinagem, faxina e como ajudante de cozinheiro comprando roupas parecidas com a do boneco.

Ele contou que ainda não pretende passar pelas cirurgias por conta da idade: “Me sinto obcecado por isso, gostaria muito de fazer. Sei todos os prós e contras, e a minha vontade é maior que a dor e os riscos”, afirmou.

Ao site The Sun, o 'Ken do Brasil' revelou que costuma levar cerca de 4 horas para se transformar no boneco.