Balsa de garimpeiros é queimada no Rio Madeira, no Amazonas; veja vídeo

Balsa é atacada no Rio Madeira no Amazonas pic.twitter.com/sWZmAS5k5y

Uma balsa atracada no Rio Madeira, em Autazes, no Amazonas, foi queimada na tarde deste sábado (27). A embarcação pertence aos garimpeiros que estavam explorando ouro ilegalmente na comunidade do Rosário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.