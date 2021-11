Governador pede envio da Força Nacional para conter garimpeiros no rio Madeira, no Amazonas

O Governador do Amazonas, formalizou um pedido ao ministro da Justiça e Segurança Pública nesta sexta-feira (26), que solicita apoio da Força Nacional de Segurança para atuar nas proximidades da comunidade do Rosarinho, no rio Madeira, que fica entre Autazes e Nova Olinda do Norte.



No ofício, foi pedido a autorização à Força Nacional de Segurança Pública, para disponibilizar "efetivo especializado, materiais e logística para auxiliar as Forças de Segurança e Salvamento do Amazonas, a Polícia Federal, a Marinha do Brasil e o Ibama", para combater as ações de garimpo ilegal que se concentrou nessa região nos últimos dias.

A confirmação do pedido de presença da Força Nacional ocorre mesmo após garimpeiros, por conta própria, começarem a se dispersar da área onde estavam instalados. O objetivo do Estado é solucionar a situação, evitar o retorno dos invasores e coibir novos ilícitos ambientais



Também de acordo com o Governo do Amazonas, foi colocado à disposição do Governo Federal as forças de segurança e salvamento do Amazonas, além de órgãos estaduais ligados ao meio ambiente, para atuar na área, em conjunto com órgãos federais. O controle e fiscalização da região está sob a responsabilidade da União.