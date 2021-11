Garimpeiros que invadiram Rio Madeira mostram rotina de atividade ilegal na internet

As publicações acabam incentivando ainda mais a chegada de novos grupos de garimpeiros ao local. Segundo o Greenpeace, em menos de sete dias, mais de 300 dragas já atracaram no trecho e tem iniciado os trabalhos sem nenhum tipo de autorização.

Sem temor algum de serem punidos, eles publicam fotos da pesagem de ouro, do processo de sucção da areia do fundo dos rios e de mergulhadores em atividade.

Manaus/AM - Centenas de garimpeiros que tomaram um trecho do Rio Madeira desde o último fim de semana, estão compartilhando nas redes sociais as atividades de extração ilegal de ouro na área.

