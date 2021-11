Garimpeiros começam a se dispersar após a presença da polícia no Rio Madeira, no Amazonas

Garimpeiros começaram a se dispersar desde a noite de ontem (25), quando oficiais da Polícia Federal, Marinha e Exército começaram a sobrevoar a região de Autazes (110 km de Manaus em linha reta), como início da fiscalização, após cerca de 300 balsas atracarem no Rio Madeira em um período de 15 dias.



Cerca de 80% das balsas equipadas com dragas usadas para garimpo ilegal se retiraram do local temendo as ações da polícia. Essa prática de extração de ouro não é incomum no Rio Madeira, porém, após garimpeiros encontraram grandes quantidades de ouro na região de Autazes, inúmeros outros exploradores ilegais invadiram o local formando linhas de balsas no rio.

Após as buscas se intensificaram, os garimpeiros começaram a exibir a pesagem de ouro encontrado e até mesmo a preparação para realizar as buscas. Essa extração do material de forma ilegal traz péssimos benefícios tanto a natureza, quanto para os ribeirinhos que ali vivem. Isso se dá por conta do uso indiscriminado de produtos químicos, como as grandes quantidades de mercúrio que são lançados diretamente no rio.