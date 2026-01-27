Gavião é resgatado em bueiro de Manaus





Manaus/AM - Patrulha Ambiental (Patam) da Guarda Municipal, realizou o resgate de um gavião no final da tarde desta terça-feira (27). A ave foi encontrada presa em um bueiro no bairro Parque 10 de Novembro, mobilizando os agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

O chamado ocorreu por volta das 18h. Ao chegarem ao local, os guardas aplicaram técnicas de captura segura para garantir a integridade do animal e a segurança dos moradores da área.

Logo após a retirada do bueiro, a ave foi transportada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), órgão vinculado ao Ibama.

Horário da entrega: 19h20.

Procedimento: O gavião passará por avaliação clínica detalhada.

Objetivo final: Reintegração ao habitat natural assim que estiver apto.

O comandante da equipe, Ricardo Mesquita, reforçou que a agilidade na resposta foi o diferencial para que o animal não sofresse ferimentos graves. "Fizemos a entrega ao Ibama garantindo que ele receba os cuidados necessários antes de retornar à natureza", pontuou o comandante.

Orientação à população: A Semseg ressalta que a Guarda Municipal mantém patrulhamento permanente voltado à proteção da fauna urbana. A recomendação oficial é que, ao avistar animais silvestres em situações de risco, o cidadão não tente realizar a captura por conta própria e acione imediatamente os órgãos competentes.