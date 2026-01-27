   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Jacaré invade quintal após fortes chuvas no interior do Amazonas

Por Portal Do Holanda

27/01/2026 23h11 — em
Amazonas



Manaus/AM - As fortes chuvas que atingiram o município de Lábrea, no interior do Amazonas, trouxeram um visitante inesperado para uma área residencial. Um jacaré foi flagrado no quintal de uma casa, assustando moradores e mobilizando equipes de resgate.

De acordo com testemunhas, o animal surgiu logo após o temporal, em uma propriedade situada ao lado de um terreno baldio. Apesar do susto, o réptil não chegou a invadir a estrutura interna da residência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar a captura e a remoção segura do animal. No entanto, após buscas minuciosas no local e nos arredores, os agentes não conseguiram localizar o jacaré, que possivelmente retornou para alguma área de alagação ou vegetação densa.

ASSUNTOS: Amazonas

