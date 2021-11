Garimpeiros seguem para outro município em busca de ouro no Rio Madeira no Amazonas

Após a região de Autazes (113km de Manaus) no rio Madeira ser tomada por quase 300 balsas equipadas com dragas para exploração de ouro ilegal, muitos garimpeiros se dispersaram por medo da fiscalização da polícia na região. No local, cerca de 20 balsas ainda permaneceram, mas de acordo com eles, devem seguir pelo rio após encontrar pouco ouro nesse local.



Jurimar da Silva Campos, um dos que trabalham com o garimpo, relatou que estava no local há cerca de 1 semana, mas não tiveram grande retorno por meio das buscas, e esse também seria um dos motivos para outras balsas saírem da região, que seguiram para o município de Nova Olinda do Norte.

Após alguns dos garimpeiros começarem a publicar fotos da exploração na região, centenas de balsas começaram a formar uma espécie de 'vila flutuante', em busca das supostas grandes quantidades de ouro. Devido a essa movimentação, a Polícia Federal confirmou que faria ações com o apoio de outros órgãos, como Ministério Público Federal e Ibama, para tentar conter os garimpeiros. A Marinha também foi citada como fundamental para a ação.



A exploração de ouro em local indevido traz como consequência a contaminação dos peixes que recebem grandes quantidades de mercúrio, lançados pelos garimpeiros no rio, que logo serão consumidos por ribeirinhos que moram na região do rio Madeira, o que causa graves reações à saúde.