Nilton Lins

Governo entrega mil títulos de propriedade e inicia calendário habitacional de 2026

Por Portal Do Holanda

31/01/2026 0h55 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

O governador Wilson Lima realizou, nesta sexta-feira (30), a entrega de mil títulos definitivos de propriedade para moradores do bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Esta é a primeira grande ação de regularização fundiária do programa Amazonas Meu Lar em 2026, garantindo segurança jurídica para famílias que aguardavam a documentação de seus imóveis há décadas.

Patrimônio e Dignidade

Durante a cerimônia no Centro Educacional Arthur Virgílio Filho, o governador destacou que a regularização transforma a moradia em um patrimônio real. "Esse documento é a proteção do esforço e do suor de vocês, para que hoje possam dizer que esse lar é de vocês de fato e de direito", afirmou Wilson Lima.

Para a aposentada Terezinha de Jesus, de 70 anos e moradora do bairro há 25, o título representa tranquilidade. “É a garantia do nosso pedacinho de chão”, comemorou.

Recorde em Regularização

O Amazonas Meu Lar já é considerado o maior projeto habitacional da história do estado. Com a entrega no Santa Etelvina, o programa alcança marcos significativos:

29,5 mil famílias beneficiadas no total;

20,8 mil regularizações fundiárias concluídas;

Meta global: atingir 33 mil títulos definitivos em todo o Amazonas.

O processo no Santa Etelvina foi conduzido pela Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect), iniciado em setembro de 2025. Além de garantir a posse, o título valoriza o imóvel e facilita o acesso a crédito bancário e financiamentos para reformas.

Expansão para o Interior

A solenidade contou com a presença de deputados federais, estaduais, vereadores e representantes do Judiciário e da Defensoria Pública. O evento marcou o início de uma série de entregas previstas para este ano.

Além da capital, o Governo do Amazonas confirmou que o calendário de 2026 priorizará a regularização fundiária em municípios do interior, incluindo Parintins, Maués, Lábrea, Iranduba, Urucurituba e Itapiranga.

