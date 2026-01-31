Cuidadores de idosos participam de capacitação em saúde bucal na Fundação Dr. Thomas





Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou, na tarde de sexta-feira (30/1), uma oficina de orientação em saúde bucal voltada aos cuidadores de idosos da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT). A ação foi promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e teve como objetivo reforçar a importância dos cuidados odontológicos para a qualidade de vida, o bem-estar e a prevenção de doenças na população idosa.

Durante a atividade, os participantes receberam orientações práticas sobre higiene oral, prevenção de problemas bucais e identificação de sinais que exigem acompanhamento profissional. A oficina também possibilitou a troca de experiências e o esclarecimento de dúvidas, contribuindo para o aprimoramento técnico dos cuidadores no atendimento diário aos idosos assistidos pela instituição.

A diretora-presidente em exercício da Fundação Dr. Thomas, Larissa Meireles, destacou que a capacitação contínua dos profissionais é essencial para garantir um cuidado mais humano e qualificado. Segundo ela, a saúde bucal influencia diretamente aspectos como alimentação, autoestima e qualidade de vida da pessoa idosa, tornando fundamental o preparo adequado dos cuidadores.

O cirurgião-dentista da Semsa, Dr. Marcílio Monteiro, ressaltou que a atenção permanente à saúde bucal do idoso ajuda a prevenir infecções e outros agravos que podem comprometer a saúde geral. A iniciativa, segundo ele, reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos municipais e reafirma o compromisso da Prefeitura de Manaus com um atendimento integral e humanizado à população idosa.