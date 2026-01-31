Polícia Civil divulga imagem de homem desaparecido no bairro Cachoeirinha





Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulgou a imagem de Fernando Nunes Pereira, de 44 anos, que está desaparecido desde a tarde de quarta-feira (28). Ele foi visto pela última vez na avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Segundo a PC-AM, a divulgação da imagem tem como objetivo ampliar o alcance das buscas e obter informações que possam auxiliar na localização do desaparecido. O registro de Boletim de Ocorrência para casos de desaparecimento pode ser feito em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e informações como o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e, preferencialmente, uma fotografia atualizada.

A instituição reforça a importância da colaboração da população para o êxito das investigações. Qualquer informação que contribua para a localização de Fernando Nunes Pereira pode ser repassada de forma anônima aos canais oficiais de atendimento.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones (92) 3667-7713, da Deops; 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil do Amazonas; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será preservada.