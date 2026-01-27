Justiça anula mandatos de mais da metade dos vereadores de Manaquiri





Manaus/AM - A Justiça Eleitoral cassou os mandatos de 6 dos 11 vereadores de Manaquiri (AM) por fraude à cota de gênero nas Eleições 2024. A decisão, publicada nesta segunda-feira (26), atinge parlamentares do PSD e do PL.

A investigação do TRE-AM concluiu que os partidos utilizaram candidatas fictícias apenas para cumprir o percentual feminino de 30%. As "candidatas laranjas" apresentaram votação irrisória e falta de movimentação em campanhas.

Vereadores atingidos:

PSD: Bruno da Nonata, Janderli Carvalho e Érica Carvalho.

PL: João Moura, Gesse Ventura e Valdemar Bandeira.

Com a anulação dos votos das legendas, a Justiça fará o recálculo das vagas na Câmara. A decisão cabe recurso.