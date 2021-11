Amazonas Energia terá que esclarecer à CPI o motivo dos contadores serem analisados por empresa privada

As informações de que os contadores são retirados dos imóveis dos consumidores e são levados para uma empresa privada para manipulação e posteriormente para a produção de um laudo foram fornecidas pelo defensor público Cristiano Pinheiro da Costa, que atua como coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Manaus/AM - Chegou ao conhecimento dos membros da CPI, que a Amazonas Energia contratou uma empresa para retirar contadores das residências dos consumidores e fazer a avaliação em outro lugar. Por conta da nova denúncia a comissão solicitou que a concessionária esclareça sobre o contrato com a companhia privada, já que o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) é o órgão mais apropriado para a realização dessa tarefa.

