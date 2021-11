CPI da Energia: associação dos municípios diz que racionamento é frequente no Amazonas

Manaus/AM - O diretor-presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e atual prefeito do Manaquiri, Jair Souto, foi ouvido durante a reunião da CPI da Amazonas Energia nesta quarta-feira (3), e apresentou à comissão um relatório técnico com os principais dados de irregularidades da concessionária coletados nos municípios do estado.

