Manaus/AM - Um morador filmou funcionários da Amazonas Energia descendo da laje de uma casa, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus, após cortar o fornecimento. Mas o proprietário da residência estava ausente, e mesmo assim, a equipe entrou no local sem autorização.

Homem acusa equipe da Amazonas Energia de entrar em sua casa sem autorização pic.twitter.com/2OumhEDDUI — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 2, 2021

“O pessoal da Manaus Energia se acham no direito de invadir a casa lá em cima. Não pede autorização, não fala com ninguém. O poste está aqui fora, ninguém subiu no poste, foram direto lá pra cima, não sei o que foram fazer”, diz o homem ao filmar os funcionários descendo da escada.

No vídeo ainda é possível ouvir que o funcionário diz que o local está com irregularidade, mas o morador ainda afirma que eles só podem fazer o serviço com autorização do proprietário da casa. “Pode ter quantas irregularidades quiser, vocês têm que entrar em contato com o proprietário, e avisar que estão subindo”.

Outro funcionário chegou a dizer que chamaram pelos moradores, mas não foram atendidos.

O deputado Sinésio Campos, presidente da CPI da Amazonas Energia, tomou conhecimento do ocorrido, e usará o flagrante como uma das provas contra a concessionária durante a retomada das sessões da comissão nesta quarta-feira (3).