Sessões da CPI da Amazonas Energia são retomadas nesta quarta-feira

Manaus/AM - Após suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia, devido o feriado do servidor público e do dia dos finados, as sessões serão retomadas nesta quarta-feira (3) no Miniplenário Cônego Joaquim Gonçalves de Azevedo (Plenarinho), Aleam.

Na semana passada, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM), Nicolas Gomes, contou à comissão que a Amazonas Energia pressionava os consumidores a pagarem os débitos, com o intuito de recuperar o crédito de caixa.

Os próximos convocados para depor serão o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Ale-RO), o deputado Alex Redano (PRB) e o deputado Jair Montes (Avante), visto que ambos participaram respectivamente como presidente e relator da CPI da Energisa, em 2019, com o objetivo de apurar as mesmas questões levantadas pela comissão amazonense. Os depoimentos foram agendados para os dias 8, 9 e 10 de novembro.

Ainda no dia 10 de novembro, o diretor-presidente da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A (Amazonas GT, empresa do sistema Eletrobras), Willamy Moreira Frota, também falará na CPI.

“A empresa é responsável por atuar não somente na capital, mas também nos municípios. Queremos que a empresa esclareça todas as questões relacionadas aos serviços de geração, transmissão e comercialização de energia no Estado”, disse o deputado Sinésio Campos, presidente da CPI.