Vídeo: em aula de cursinho, Evandro Guedes ensina como 'estuprar' cadáver de mulher

Ao final do vídeo, Guedes ainda debocha do pai da suposta vítima ao descobrir o crime e completa: "Mas a pena é desse 'tamanhozinho'. Vale a pena responder".

"É crime? É. Você mexeu com a honra do cadáver", admite.

"Meu irmão, com aquele 'rabão'. E ela infartou de tanto tomar 'bomba' na porta do necrotério. Duas da manhã, não tem ninguém, quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime", diz o então professor da AlfaCon.

IMPORTANTE: este cara do vídeo deu aula em um cursinho preparatório junto com o Eduardo Bolsonaro. Um dos ensinamentos que ele dá para os alunos é ABUSAR SEXUALMENTE DAS MULHERES MORTAS. Voltando à discussão de ontem sobre cristão poder ser comunista, eu questiono: e essa turma… pic.twitter.com/NHk4EO85kk

