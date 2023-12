Uso de pomadas capilares leva mais de 100 pessoas ao hospital com queimadura nos olhos

Isso porque muita gente costuma se banhar em piscinas, mares e rios durante as festas, o que causa o contato dos produtos com os olhos, já que os mesmos escorrer para a região.

Desde o início do ano, tem sido frequentes os casos de queimaduras nos olhos por conta de pomadas capilares e a preocupação é que o problema se agrave neste fim de semana, no Réveillon.

Mais de 100 pessoas foram parar no hospital com queimaduras nos olhos após usarem pomadas capilares em penteados no Rio de Janeiro. Todos os pacientes deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, entre a segunda (25) e a terça-feira (26).

