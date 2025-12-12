   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Moraes agradece Lula após EUA retirarem sanções da Lei Magnitsky

Por Portal Do Holanda

12/12/2025 20h29 — em
Brasil


Foto: Reprodução/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, agradeceu publicamente o empenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a decisão dos Estados Unidos de retirar as sanções impostas a ele e à esposa no âmbito da Lei Magnitsky. A declaração ocorreu nesta sexta-feira (12), durante a inauguração do SBT News, em São Paulo, evento do qual Lula também participou.

Em seu discurso, Moraes afirmou que “a verdade venceu” e revelou ter pedido ao presidente, ainda em julho e agosto, que evitasse reações públicas às pressões internacionais. Segundo o ministro, havia confiança de que as autoridades norte-americanas reconheceriam os fatos e revertessem as medidas adotadas. Ele destacou que, ao manter postura institucional, o governo brasileiro contribuiu para o desfecho positivo.

O ministro classificou o resultado como uma “tripla vitória”: do Judiciário brasileiro, que — segundo ele — não cedeu a ameaças nem coerções e seguirá atuando com imparcialidade; da soberania nacional; e da democracia. Moraes também ressaltou que Lula havia reiterado, em ocasiões anteriores, que o Brasil não aceitaria qualquer forma de intervenção externa em seus assuntos internos, afirmando que o país dá exemplo de força institucional ao mundo.

A reversão das sanções ocorreu após articulações diretas entre os governos brasileiro e norte-americano. De acordo com apuração da CNN Brasil, o Planalto já previa a decisão desde a conversa telefônica entre Lula e o presidente Donald Trump, em 2 de dezembro. As penalidades haviam sido impulsionadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que levou denúncias a Washington acusando Moraes de autorizar “prisões preventivas arbitrárias” e restringir a liberdade de expressão. A inclusão de Moraes na lista ocorreu em julho, e a de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, em setembro.

Lula vinha atuando desde outubro para reverter a medida, defendendo que o Brasil respeita o devido processo legal e que não há perseguições políticas ou jurídicas no país. A Lei Magnitsky, que permite sancionar indivíduos acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos, prevê bloqueio de bens e restrições de entrada nos Estados Unidos. Com a retirada do nome do ministro, o acesso de Moraes a serviços financeiros e de viagem deve ser normalizado.

Bastidores da Política - Direita apanha com ajuda de Trump Bastidores da Política
Direita apanha com ajuda de Trump

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Chuva de asteroides Geminidas em Nova Santa Rita (RS). Imagem é de Eduardo Santiago, do Projeto Exoss.

12/12/2025

Pico de chuva de meteoros será neste fim de semana, diz observatório

Foto: Reprodução Instagram

12/12/2025

Câmara aprova Projeto de Lei Marília Mendonça que reconhece música sertaneja como cultura nacional

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

12/12/2025

STF define local de prisão de Carla Zambelli caso seja extraditada da Itália

Foto: Divulgação Câmara dos Deputados

12/12/2025

STF confirma perda imediata do mandato de Carla Zambelli

Fisiculturista Randal Rossoni / Foto: Reprodução/ Redes Sociais

12/12/2025

Fisiculturista é condenado por matar funcionário da Enel em São Paulo

Foto: Pixabay

12/12/2025

Hóspede morre após se engasgar em competição de comer melancia em resort

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

12/12/2025

Mendes pede retomada do julgamento do marco temporal no STF ainda este ano

Foto: Divulgação/Casa Branca

12/12/2025

Eduardo Bolsonaro critica retirada de sanções dos EUA contra Moraes

Foto: Rosinei Coutinho/STF

12/12/2025

EUA retiram Alexandre de Moraes e esposa da lista da Lei Magnitsky

12/12/2025

Primeira Turma do STF forma maioria por perda imediata do mandato de Zambelli

Foto: Reprodução

12/12/2025

Aplicativo do Bradesco fica fora do ar nesta sexta

12/12/2025

Carlos posta vídeo de Bolsonaro e diz que saúde do pai "só piora" na prisão; veja

Arthur Lira e ex-assessora do deputado, Mariângela Fialek - Foto: Reprodução/Agência Brasil/Linkedin

12/12/2025

Ex-assessora de Arthur Lira é alvo da PF em operação sobre desvios de emendas

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

12/12/2025

Moraes vota para manter cassação imediata do mandato de Zambelli

Foto: Reprodução/Freepik

12/12/2025

Brasil entra na lista dos 10 países mais perigosos do mundo em 2025

Foto: Reprodução/Canva

12/12/2025

Dados de menores envolvidos em processos são expostos em sites jurídicos em SP

Foto: Alesc

12/12/2025

Deputados de SC impedem cotas raciais em universidades e instituições do estado

Clio colidiu de frente, jovens morreram - Foto: Raphael Costa/RPC

12/12/2025

Jovens morrem e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente no Paraná

Foto: Pixabay

12/12/2025

Redes sociais de adolescentes deverão ser vinculadas às dos pais; entenda

Carla Zambelli - Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

12/12/2025

STF julga se mantém decisão de Moraes de cassar Zambelli

Saque do PIS - Foto: Divulgação

12/12/2025

Governo alerta sobre último prazo para sacar abono PIS/Pasep

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

11/12/2025

Moraes anula votação da Câmara e determina perda imediata do mandato de Zambelli

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

11/12/2025

Apagão em SP deixa mais de 1,5 milhão sem luz e Enel não dá previsão

Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil

11/12/2025

Mega-Sena sorteia mais de R$ 36 milhões; veja dezenas

Foto: Pixabay/Ilustrativa

11/12/2025

Senado do México aprova aumento de tarifa para produtos do Brasil e outros países

Foto: Câmara dos Deputados

11/12/2025

Decisão da Câmara sobre Zambelli é ilegal e pode cair no STF, avaliam ministros

Foto à esquerda: Lula Marques/Agência Brasil ----- Foto à direita: Reprodução/X

11/12/2025

Motta diz que expulsão de jornalistas foi por segurança; entidades veem censura

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

11/12/2025

"Não queremos guerra na América Latina", disse Lula a Trump em ligação


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!