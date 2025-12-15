Anvisa aprova Wegovy para tratamento de gordura no fígado com inflamação





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (15), uma nova indicação para o medicamento Wegovy (semaglutida 2,4 mg). Conhecido por seu uso no combate à obesidade, o fármaco da Novo Nordisk agora também poderá ser utilizado no tratamento da Esteatohepatite Associada à Disfunção Metabólica (MASH), uma forma mais grave de gordura no fígado que apresenta inflamação. A aprovação é direcionada a adultos diagnosticados com MASH, que possuem fibrose moderada a avançada, mas que ainda não desenvolveram cirrose hepática.

A MASH, anteriormente conhecida como NASH (Esteato-Hepatite Não Alcoólica), é uma condição metabólica séria e progressiva. Ela se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura no fígado, que desencadeia um processo inflamatório capaz de danificar as células hepáticas (hepatócitos). Esse quadro está intrinsecamente ligado a fatores de risco como sobrepeso, obesidade e resistência à insulina, sendo uma complicação que afeta globalmente mais de 250 milhões de pessoas. Com o crescimento das taxas de obesidade, a estimativa é que o número de casos de MASH em estágios avançados dobre até o ano de 2030, reforçando a urgência por novas opções terapêuticas.

A gordura no fígado, ou esteatose metabólica, é uma condição de alta prevalência, atingindo cerca de 30% da população mundial e afetando oito em cada dez pessoas com excesso de peso. O grande perigo reside na sua progressão: a condição inicial pode evoluir para o quadro inflamatório da MASH, que, se não tratada adequadamente, pode levar a complicações extremas como cirrose e até a necessidade de transplante de fígado. Além do risco hepático, pacientes com MASH enfrentam um risco cardiovascular significativamente maior, com elevadas chances de infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC) em comparação com a população geral.