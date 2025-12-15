   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Temporal derruba estátua de mais de 20 metros da loja Havan

Por Portal Do Holanda

15/12/2025 19h29 — em
Brasil


Foto: Reprodução

O forte temporal que atinge a Região Metropolitana de Porto Alegre nesta segunda-feira (15) causou o desabamento da réplica da Estátua da Liberdade instalada em frente à loja da Havan, no município de Guaíba. A estrutura, que possui uma altura total de 35 metros, cedeu, sendo a parte da estátua em si – medindo 24 metros – a afetada pela falha. A informação foi prontamente confirmada pelo prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que tranquilizou a população ao garantir que, felizmente, não houve registro de feridos no incidente.

O colapso da estátua ocorreu em um contexto de condições climáticas extremas na região. A Defesa Civil havia emitido um alerta para rajadas de vento que poderiam superar os 90 km/h, além da previsão de fortes tempestades para toda a área metropolitana, com um aviso severo enviado diretamente aos celulares. Em resposta ao ocorrido, a Havan informou que a área do desabamento foi imediatamente isolada, seguindo rigorosos protocolos de segurança. A prioridade agora é a remoção dos destroços.

De acordo com a empresa, as equipes de obras serão mobilizadas nas próximas horas para iniciar os trabalhos de retirada da estrutura danificada. As autoridades locais e a Defesa Civil seguem monitorando a situação e pedem atenção redobrada da população diante dos alertas de mau tempo.

