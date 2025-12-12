STF define local de prisão de Carla Zambelli caso seja extraditada da Itália





Carla Zambelli deve ficar presa em Brasília caso seja extraditada pela Itália. A informação foi enviada pelo ministro Alexandre de Moraes à Justiça italiana, que retoma o julgamento do caso no dia 18.

Segundo a Vara de Execuções Penais, a deputada seria encaminhada à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia. O órgão destacou que não há histórico de rebeliões e que as presas recebem assistência médica e cursos.

As autoridades italianas também foram informadas de que a unidade mantém padrões de segurança e salubridade exigidos pela lei. A decisão final sobre a extradição será tomada na audiência marcada para quinta-feira (18).

Zambelli cumpre duas condenações criminais: 10 anos por comandar a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, com ajuda de um hacker; e 5 anos e 3 meses pela perseguição armada a um apoiador de Lula em 2022, reforçando o argumento de que ela não pode permanecer no exercício do mandato.