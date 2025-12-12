   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Pico de chuva de meteoros será neste fim de semana, diz observatório

Por Portal Do Holanda

12/12/2025 21h56 — em
Brasil


Chuva de asteroides Geminidas em Nova Santa Rita (RS). Imagem é de Eduardo Santiago, do Projeto Exoss.

Começou na quinta-feira (11) a chuva de meteoros Geminidas, segundo divulgou o Observatório Nacional. As imagens do flagrante são da cidade de Nova Santa Rita (RS), e foram captadas por Eduardo Santiago, do Projeto Exoss, coordenado pelo Dr. Marcelo de Cicco e ligado ao Observatório Nacional (ON/MCTI).  

As Geminidas fazem referência à constelação de Gêmeos e protagonizam a mais intensa chuva de meteoros no mundo no ano todo, estando parcialmente visível em todo o país. A temporada de 2025 vai até terça-feira (16). O auge será na noite de sábado para domingo.

De acordo com o Doutor Gabriel Hickel, professor da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), existe um melhor momento para ter uma boa observação. “O melhor horário para observar a Geminidas será entre 22h e o alvorecer. Será preciso estar atento para evitar a Lua, pois o brilho atrapalha a observação dos meteoros menos brilhantes, justamente os mais numerosos”, explicou. Todos os horários mencionados são de Brasília.

Assim, apesar de as Geminidas apresentarem um percentual de 30% de meteoros brilhantes, a Lua, que passará de minguante para nova, atrapalhará a observação dos mais fracos, sobretudo na segunda metade da noite. Por isso, é recomendado observar as Geminidas entre 22:30 e meia-noite, nas noites iniciadas nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, pois a Lua ainda estará abaixo ou próxima ao horizonte. Nas noites de 14 e 15, o melhor horário é entre 22:20 e 02:00. 

Foto: Observatório Nacional

O pico da chuva está previsto para ocorrer na noite de 13 para 14 de dezembro, centrado no horário das 05:00 do dia 14. Neste ano, quem terá a melhor visão, no mundo será a parte leste da América do Norte e Caribe. Entretanto, o pico máximo desta chuva é bastante largo, com quase 12h de duração, de modo que valerá a pena acompanhar, pelo menos, nas noites anterior e posterior. 

Já a tabela abaixo mostra a previsão do número de meteoros visíveis, por hora, na noite do máximo das Geminidas, em condições ideais (sem nuvem, longe de cidades e sem Lua no céu), para os estados brasileiros e Distrito Federal. A margem de erro é de 15% para mais ou para menos.

Para ver a “chuva” de meteoros, não é preciso ter equipamentos. “No entanto, o céu deve estar sem nuvens, o que não é muito fácil nesta época do ano, no Brasil”, alerta o professor Gabriel. Não há região específica do céu a olhar, mas o observador terá um melhor aproveitamento se ficar com o olhar fixo nas populares Três Marias, deixando a visão periférica dos olhos trabalhar. 

O ideal é procurar um lugar o mais escuro possível, longe da poluição luminosa das grandes cidades, com o horizonte livre (sem edificações, árvores ou morros próximos) e deitar-se em uma cadeira de praia, de modo a ver o máximo de céu possível. É preciso evitar a incidência direta da luz da Lua nos olhos, pois ofusca a visão. Não é proibitivo observar com a Lua acima do horizonte, mas, neste caso, deve-se tirá-la do campo de visão, ou virando-se para o lado oposto, ou cobrindo-a com um anteparo.

Bastidores da Política - Direita apanha com ajuda de Trump Bastidores da Política
Direita apanha com ajuda de Trump

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Reprodução Instagram

12/12/2025

Câmara aprova Projeto de Lei Marília Mendonça que reconhece música sertaneja como cultura nacional

Foto: Reprodução/Agência Brasil

12/12/2025

Moraes agradece Lula após EUA retirarem sanções da Lei Magnitsky

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

12/12/2025

STF define local de prisão de Carla Zambelli caso seja extraditada da Itália

Foto: Divulgação Câmara dos Deputados

12/12/2025

STF confirma perda imediata do mandato de Carla Zambelli

Fisiculturista Randal Rossoni / Foto: Reprodução/ Redes Sociais

12/12/2025

Fisiculturista é condenado por matar funcionário da Enel em São Paulo

Foto: Pixabay

12/12/2025

Hóspede morre após se engasgar em competição de comer melancia em resort

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

12/12/2025

Mendes pede retomada do julgamento do marco temporal no STF ainda este ano

Foto: Divulgação/Casa Branca

12/12/2025

Eduardo Bolsonaro critica retirada de sanções dos EUA contra Moraes

Foto: Rosinei Coutinho/STF

12/12/2025

EUA retiram Alexandre de Moraes e esposa da lista da Lei Magnitsky

12/12/2025

Primeira Turma do STF forma maioria por perda imediata do mandato de Zambelli

Foto: Reprodução

12/12/2025

Aplicativo do Bradesco fica fora do ar nesta sexta

12/12/2025

Carlos posta vídeo de Bolsonaro e diz que saúde do pai "só piora" na prisão; veja

Arthur Lira e ex-assessora do deputado, Mariângela Fialek - Foto: Reprodução/Agência Brasil/Linkedin

12/12/2025

Ex-assessora de Arthur Lira é alvo da PF em operação sobre desvios de emendas

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

12/12/2025

Moraes vota para manter cassação imediata do mandato de Zambelli

Foto: Reprodução/Freepik

12/12/2025

Brasil entra na lista dos 10 países mais perigosos do mundo em 2025

Foto: Reprodução/Canva

12/12/2025

Dados de menores envolvidos em processos são expostos em sites jurídicos em SP

Foto: Alesc

12/12/2025

Deputados de SC impedem cotas raciais em universidades e instituições do estado

Clio colidiu de frente, jovens morreram - Foto: Raphael Costa/RPC

12/12/2025

Jovens morrem e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente no Paraná

Foto: Pixabay

12/12/2025

Redes sociais de adolescentes deverão ser vinculadas às dos pais; entenda

Carla Zambelli - Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

12/12/2025

STF julga se mantém decisão de Moraes de cassar Zambelli

Saque do PIS - Foto: Divulgação

12/12/2025

Governo alerta sobre último prazo para sacar abono PIS/Pasep

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

11/12/2025

Moraes anula votação da Câmara e determina perda imediata do mandato de Zambelli

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

11/12/2025

Apagão em SP deixa mais de 1,5 milhão sem luz e Enel não dá previsão

Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil

11/12/2025

Mega-Sena sorteia mais de R$ 36 milhões; veja dezenas

Foto: Pixabay/Ilustrativa

11/12/2025

Senado do México aprova aumento de tarifa para produtos do Brasil e outros países

Foto: Câmara dos Deputados

11/12/2025

Decisão da Câmara sobre Zambelli é ilegal e pode cair no STF, avaliam ministros

Foto à esquerda: Lula Marques/Agência Brasil ----- Foto à direita: Reprodução/X

11/12/2025

Motta diz que expulsão de jornalistas foi por segurança; entidades veem censura

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

11/12/2025

"Não queremos guerra na América Latina", disse Lula a Trump em ligação


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!