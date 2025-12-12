Pico de chuva de meteoros será neste fim de semana, diz observatório





Começou na quinta-feira (11) a chuva de meteoros Geminidas, segundo divulgou o Observatório Nacional. As imagens do flagrante são da cidade de Nova Santa Rita (RS), e foram captadas por Eduardo Santiago, do Projeto Exoss, coordenado pelo Dr. Marcelo de Cicco e ligado ao Observatório Nacional (ON/MCTI).

As Geminidas fazem referência à constelação de Gêmeos e protagonizam a mais intensa chuva de meteoros no mundo no ano todo, estando parcialmente visível em todo o país. A temporada de 2025 vai até terça-feira (16). O auge será na noite de sábado para domingo.

De acordo com o Doutor Gabriel Hickel, professor da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), existe um melhor momento para ter uma boa observação. “O melhor horário para observar a Geminidas será entre 22h e o alvorecer. Será preciso estar atento para evitar a Lua, pois o brilho atrapalha a observação dos meteoros menos brilhantes, justamente os mais numerosos”, explicou. Todos os horários mencionados são de Brasília.

Assim, apesar de as Geminidas apresentarem um percentual de 30% de meteoros brilhantes, a Lua, que passará de minguante para nova, atrapalhará a observação dos mais fracos, sobretudo na segunda metade da noite. Por isso, é recomendado observar as Geminidas entre 22:30 e meia-noite, nas noites iniciadas nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, pois a Lua ainda estará abaixo ou próxima ao horizonte. Nas noites de 14 e 15, o melhor horário é entre 22:20 e 02:00.

O pico da chuva está previsto para ocorrer na noite de 13 para 14 de dezembro, centrado no horário das 05:00 do dia 14. Neste ano, quem terá a melhor visão, no mundo será a parte leste da América do Norte e Caribe. Entretanto, o pico máximo desta chuva é bastante largo, com quase 12h de duração, de modo que valerá a pena acompanhar, pelo menos, nas noites anterior e posterior.

Já a tabela abaixo mostra a previsão do número de meteoros visíveis, por hora, na noite do máximo das Geminidas, em condições ideais (sem nuvem, longe de cidades e sem Lua no céu), para os estados brasileiros e Distrito Federal. A margem de erro é de 15% para mais ou para menos.

​

Para ver a “chuva” de meteoros, não é preciso ter equipamentos. “No entanto, o céu deve estar sem nuvens, o que não é muito fácil nesta época do ano, no Brasil”, alerta o professor Gabriel. Não há região específica do céu a olhar, mas o observador terá um melhor aproveitamento se ficar com o olhar fixo nas populares Três Marias, deixando a visão periférica dos olhos trabalhar.

O ideal é procurar um lugar o mais escuro possível, longe da poluição luminosa das grandes cidades, com o horizonte livre (sem edificações, árvores ou morros próximos) e deitar-se em uma cadeira de praia, de modo a ver o máximo de céu possível. É preciso evitar a incidência direta da luz da Lua nos olhos, pois ofusca a visão. Não é proibitivo observar com a Lua acima do horizonte, mas, neste caso, deve-se tirá-la do campo de visão, ou virando-se para o lado oposto, ou cobrindo-a com um anteparo.