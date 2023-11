Taylor Swift: Após Gol, Latam e Azul liberam taxa de remarcação de voos vindos do Rio

E a Azul disse que os clientes ficarão com o valor em créditos para compra de passagens na empresa, e que "everão efetuar novamente a compra para a nova data, mediante disponibilidade". As companhias aéreas pedem que os fãs prejudicados entrem em contato com as Centrais de Atendimento ao Cliente de suas respectivas empresas para mais informações.

Em notas divulgadas ao F5, da Folha de S. Paulo, a Latam informou que "os voos programados para sair do Rio de Janeiro entre 19 e 20 de novembro poderão realizar a remarcação gratuitamente entre 21 e 26 de novembro, de acordo com a disponibilidade de assentos"

A medida acontece devido ao adiamento do show de Taylor Swift, que seria hoje (18), para a segunda-feira (20). Vários fãs pressionaram as companhias aéreas através das redes sociais, pedindo que liberassem a taxa de remarcação.

Após a Gol, foi a vez da Latam e da Azul Linhas Aéreas anunciarem que irão liberar as taxas de remarcação de voos vindos do Rio de Janeiro nos próximos dias.

