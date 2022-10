Preso pela morte do jogador Daniel, Edson Brittes diz ser torturado em prisão

Em 2018 Daniel Corrêa, meia-atacante do São Paulo foi espancado e morto depois de participar da festa de aniversário em São José dos Pinhais. O corpo do jogador foi encontrado emasculado e parcialmente degolado em uma plantação de pinheiros.

As cartas foram usadas pelo advogado de Edson para pedir a transferência de seu cliente, mas o chefe de segurança da prisão, Miro Guedes disse que seus direitos estão sendo respeitados. No entanto, a defesa do empresário disse que Miro Guedes é um dos acusados pelas agressões.

"Preciso sair daqui, olha o que eu passo aqui, há 1 ano já sendo torturado, isolado, tirado visita. Daqui a pouco eles me matam e falam que me matei", relatou em carta. O empresário está preso desde 2018, quando torturou e matou Daniel depois da festa de aniversário de 18 anos da filha de Brittes. Ele alega ter cometido o crime para defender a esposa, que teria sido assediada por Daniel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.