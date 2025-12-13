Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 52 milhões





O concurso 2.951 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (13), em São Paulo, não teve ganhador na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio, segundo a Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram 05, 08, 30, 31, 37 e 45. Apesar de ninguém ter acertado os seis números, a Quina registrou 44 apostas vencedoras, cada uma com prêmio de R$ 51.339,54. Já a Quadra teve 3.730 ganhadores, que vão receber R$ 998,26 cada.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. No caso dos bolões online, o prazo vai até as 20h30. O pagamento pode ser realizado por PIX, cartão de crédito ou internet banking, sendo permitida apenas a participação de maiores de 18 anos.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples, de seis dezenas, é de uma em 50.063.860. Já quem opta pela aposta máxima, com 20 números, aumenta as chances para uma em 1.292, mas o custo do jogo ultrapassa R$ 230 mil.