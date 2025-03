Em vídeo, pai diz que sequestrou filha porque ela era estuprada: 'Falava em se matar'

Anderson está preso e é acusado de sequestro, cárcere privado e alienação parental. O homem passou 15 dias fugindo com a filha e foi preso no Rio de Janeiro.

Anderson disse ainda que falou com as autoridades e com o Conselho Tutelar, mas seus pedidos foram ignorados. A filha, inclusive teria chegado a contar sobre o plano de fuga para os conselheiros de Blumenau, porém, nada foi feito.

No relato, ele pontuou ainda que tomou a decisão porque a garota já tinha falado em suicídio por conta dos abusos e que chegou a relatar que pretendia fugir da casa onde morava com a mãe.

