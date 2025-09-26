Bandeira Vermelha retorna: energia fica mais cara a partir de outubro





Manaus/AM- A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou nesta sexta-feira (26) o acionamento da Bandeira Vermelha Patamar 1 para o mês de outubro.

A medida adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos na conta de luz dos brasileiros.

O motivo é o baixo nível dos reservatórios devido à falta de chuvas, forçando o acionamento das usinas termelétricas, que são mais caras.

A ANEEL orienta o uso responsável da energia para aliviar a conta e o sistema.