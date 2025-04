Avião com drogas cai após ser interceptado pela FAB na Amazônia

Um avião bimotor carregado com drogas caiu ontem (11) após uma intervenção da Força Aérea Brasileira (FAB) na região da Amazônia. A aeronave, que havia partido do Peru e não possuía autorização para sobrevoar o espaço aéreo brasileiro, foi detectada pelos radares do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV) por volta das 9h.

Caças A-29 Super Tucano da FAB foram acionados para investigar a situação. Após a identificação da aeronave modelo Seneca, com prefixo PT-RBC, os pilotos foram interrogados e receberam ordens para alterar a rota, as quais não foram seguidas. Em seguida, o bimotor desceu e colidiu com o solo em uma área de difícil acesso, na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará, próximo à margem do rio São Manoel.

Dois cidadãos bolivianos foram presos após a queda. Um helicóptero de resgate foi necessário para transportar os agentes da Polícia Federal até o local do acidente, devido à sua localização remota, próxima à Aldeia Ariramba. Pacotes contendo substância semelhante à maconha foram apreendidos. Os suspeitos e o material foram levados para a cidade de Alta Floresta (MT).