Patrocinadores de ‘A Fazenda’ exigem expulsão de Nego do Borel, diz colunista

Os cinco principais patrocinadores de “A Fazenda” estão exigindo que Nego do Borel seja expulso do programa, informou na tarde deste sábado (25) o colunista Ricardo Feltrin, do Uol. O motivo são as acusações de estupro e assédio contra Dayane Mello dentro do programa.

Segundo a publicação, um representante de uma das marcas disse que todos estão decididos e concordam que querem o participante fora do programa.



A Aurora, marca de congelados, emitiu uma nota oficial afirmando que está em contato com a Record e aguarda as apurações para que as medidas sejam tomadas o quanto antes.

Mais cedo, a RecordTV afirmou que está analisando as imagens. Durante a madrugada, a emissora virou a câmera que mostrava a cama de Nego do Borel, onde Dayane dormiu.

Internautas acusam o cantor de estuprá-la enquanto ela estava completamente alcoolizada e sem condições de sequer trocar a própria roupa. Também afirmam ter ouvido a modelo dizer “Não” e “para”, além de terem ouvido barulho de corpos se batendo, como barulhos sexuais.

A assessoria jurídica de Dayane foi até a sede do local, e a participante foi chamada pela emissora para uma conversa longe das câmeras, mas até agora, o mistério sobre o que acontecerá permanece.

